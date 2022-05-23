Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu! Bu kez zirve Trabzonspor'un değil - Haberler

Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu! Bu kez zirve Trabzonspor'un değil
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Süper Lig'de sezon 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona ererken yayın gelirlerinin dağılımı da belli oldu. Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe, şampiyon Trabzonspor'u sollayarak 239 milyon 22 bin lirayı kasasına koydu. Bordo-mavililer ise yayın geliri listesinde 2. sırada yer aldı ve 202,03 milyon lira kazandı.
Trabzonspor'un şampiyonluk ipini göğüslediği 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu.
KATILIM BEDELİ TAKIMLARA EŞİT VERİLDİ
Sporx'in haberine göre, yayın gelirinin yüzde 37'si katılım bedeli olarak takımlara eşit şekilde veriliyor. Bu sezon her kulübün kasasına bu kalemden 45 milyon TL girdi. Yayın gelirinin yüzde 46'sı takımların başarısına göre yani galibiyet ve beraberlikler göz önüne alınarak kulüplere veriliyor.
YAYIN GELİRİNDE ŞAMPİYON FENERBAHÇE
Gelirin yüzde 6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara ayrılıyor. Trabzonspor 46, Fenerbahçe 38, Konyaspor 29, Başakşehir 20, Alanyaspor 9, Beşiktaş ise buradan 5 milyon TL kazandı. Yayın gelirinin yüzde 11'i ise Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında paylaştırılıyor. Kulüpler şampiyonluk başına 4.16 milyon lirayı kasasına koyuyor.
Süper Lig'deki yayın geliri dağılımı şu şekilde:
- ÖK Yeni Malatyaspor: 67,275 milyon TL
- Göztepe: 76,185 milyon TL
- Altay: 82,125 milyon TL
- Çaykur Rizespor: 83,61 milyon TL
- Giresunspor: 94,005 milyon TL
- Gaziantep: 95,49 milyon TL
- Yukatel Kayserispor: 96,975 milyon TL
- Atakaş Hatayspor: 101.43 milyon TL
- Kasımpaşa: 101,43 milyon TL
- Sivasspor: 104,4 milyon TL
- Adana Demirspor: 104,4 milyon TL
- VF Karagümrük: 105,885 milyon TL.
- Antalyaspor: 108,825 milyon TL
- A. Alanyaspor: 120,825 milyon TL.
- Medipol Başakşehir: 137,47 milyon TL.
- İH Konyaspor: 145,28 milyon TL
- Beşiktaş: 181,94 milyon TL
- Galatasaray : 192,93 milyon TL
- Trabzonspor: 202,03 milyon TL
- Fenerbahçe: 239 milyon 22 bin TL