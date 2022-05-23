Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu! Bu kez zirve Trabzonspor'un değil - Haberler

Trabzonspor'un şampiyonluk ipini göğüslediği 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu.

KATILIM BEDELİ TAKIMLARA EŞİT VERİLDİ

Sporx'in haberine göre, yayın gelirinin yüzde 37'si katılım bedeli olarak takımlara eşit şekilde veriliyor. Bu sezon her kulübün kasasına bu kalemden 45 milyon TL girdi. Yayın gelirinin yüzde 46'sı takımların başarısına göre yani galibiyet ve beraberlikler göz önüne alınarak kulüplere veriliyor.

YAYIN GELİRİNDE ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Gelirin yüzde 6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara ayrılıyor. Trabzonspor 46, Fenerbahçe 38, Konyaspor 29, Başakşehir 20, Alanyaspor 9, Beşiktaş ise buradan 5 milyon TL kazandı. Yayın gelirinin yüzde 11'i ise Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında paylaştırılıyor. Kulüpler şampiyonluk başına 4.16 milyon lirayı kasasına koyuyor.

Süper Lig'deki yayın geliri dağılımı şu şekilde:

ÖK Yeni Malatyaspor: 67,275 milyon TL

Göztepe: 76,185 milyon TL

Altay: 82,125 milyon TL

Çaykur Rizespor: 83,61 milyon TL

Giresunspor: 94,005 milyon TL

Gaziantep: 95,49 milyon TL

Yukatel Kayserispor: 96,975 milyon TL

Atakaş Hatayspor: 101.43 milyon TL

Kasımpaşa: 101,43 milyon TL

Sivasspor: 104,4 milyon TL

Adana Demirspor: 104,4 milyon TL

VF Karagümrük: 105,885 milyon TL.

Antalyaspor: 108,825 milyon TL

A. Alanyaspor: 120,825 milyon TL.

Medipol Başakşehir: 137,47 milyon TL.

İH Konyaspor: 145,28 milyon TL

Beşiktaş: 181,94 milyon TL

Galatasaray : 192,93 milyon TL

: 192,93 milyon TL Trabzonspor: 202,03 milyon TL

Fenerbahçe: 239 milyon 22 bin TL

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