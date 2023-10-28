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Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Ömer Erdoğan istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, görevinden istifa etti. Sezona Ömer Erdoğan yönetiminde başlayan Alanyaspor, 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı.