Süper Lig'de Tecrübeli Teknik Direktörler Kulüp Bulamadı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok tecrübeli teknik direktör kendisine kulüp bulamadı. Birçok takımın kurtarıcı olarak davet ettiği Hikmet Karaman ile Yılmaz Vural, Bülent Korkmaz, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, Mesut Bakkal ve Tamer Tuna gibi isimler boşta kaldı. Genç teknik adamlar da kulüp arayışında.

Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, 2023-24 için takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Kartal'ın yeniden Fenerbahçe'de göreve gelmesiyle teknik direktörsüz takım kalmazken birçok tecrübeli isim ise kendilerine yer bulamadı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'in de bulunduğu tecrübeli isimler arasında Trabzonspor'a veda eden Abdullah Avcı da yer aldı. Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın, Alanyaspor deneyimi iyi sonuç vermeyen Ersun Yanal, Altay'dan sonra bir kulüp ile anlaşmayan Mustafa Denizli, Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu herhangi bir takımda görev alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra genç teknik adamlar da kulüp arayışında. Kasımpaşa'da ilk heyecanını yaşayan Selçuk İnan, Almanya'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Tayfun Korkut, Giresunspor'un başında önemli işlere imza atan Hakan Keleş, gittiği takımlarda farklılık yaratan Şenol Can, Avcı'dan sonra Trabzonspor'da kendi deneyimini yaşayan Orhan Ak, Ankaragücü'nde şansını deneyen Sedat Ağçay da kendilerini geliştirebilecekleri takımlarını bekliyor.