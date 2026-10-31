Süper Lig'de son sıradaki Eyüpspor, yarın 2. sıradaki Amed Sportif'e konuk olacak

Süper Lig'de son sıradaki Eyüpspor, yarın 2. sıradaki Amed Sportif'e konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Diyarbakır Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Saat 13.30'da başlayacak maçta 3 puanla son sıradaki Eyüpspor, 20 puanla 2. sırada bulunan Diyarbakır temsilcisine karşı mücadele edecek.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak.
Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ogün Kamacı yapacak.
Ligde tek galibiyeti bulunan Eyüpspor, üçüncü haftada Alanyaspor'u yenerek aldığı 3 puanın ardından oynadığı 6 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu. 9 maçta 8 mağlubiyeti bulunan Eyüpspor, 3 puanla ligin son basamağında yer alıyor.
Dokuz haftayı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Diyarbakır temsilcisi ise 20 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.