Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 19. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellenirken, zirve yarışındaki dengeler bir kez daha ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Haftayı lider kapatan Galatasaray, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı korumaya çalışıyor.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Galatasaray'ın bu galibiyeti, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR TAKİBİ BIRAKMADI

Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Trabzonspor ise evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek üst sıralardaki yarıştan kopmadı.

GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Alınan sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da yeniden düzenlendi. Güncel oranlara göre Galatasaray 1.65 ile en yüksek şampiyonluk ihtimaline sahip takım olarak gösterilirken, Fenerbahçe'nin oranı 2.25, Trabzonspor'un oranı ise 4.50 olarak belirlendi.