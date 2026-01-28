Haberler

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de 19. hafta sona erdi ve şampiyonluk oranları yeniden düzenlendi. Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve şampiyonluk ihtimali en yüksek takım olarak gösterildi (oran: 1.65). Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kalmasına rağmen şampiyonluk iddiasını sürdürüyor (oran: 2.25). Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı mağlup ederek üst sıralardaki yarıştan kopmadı (oran: 4.50).

  • Galatasaray, Süper Lig'de 19. hafta sonunda lider konumunu korudu.
  • Güncel şampiyonluk oranlarına göre Galatasaray'ın oranı 1.65, Fenerbahçe'nin oranı 2.25, Trabzonspor'un oranı ise 4.50 oldu.

Süper Lig'de 19. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellenirken, zirve yarışındaki dengeler bir kez daha ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Haftayı lider kapatan Galatasaray, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı korumaya çalışıyor.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Galatasaray'ın bu galibiyeti, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR TAKİBİ BIRAKMADI

Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Trabzonspor ise evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek üst sıralardaki yarıştan kopmadı.

GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Alınan sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da yeniden düzenlendi. Güncel oranlara göre Galatasaray 1.65 ile en yüksek şampiyonluk ihtimaline sahip takım olarak gösterilirken, Fenerbahçe'nin oranı 2.25, Trabzonspor'un oranı ise 4.50 olarak belirlendi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti

Yine yaptı yapacağını! Bu görüntü Trump'ın uykularını kaçıracak
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup