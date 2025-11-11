Haberler

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları sona ermesinin ardından şanpiyonluk oranları güncellendi. Yapılan güncelleme sonrasında Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un oranı yükselirken Fenerbahçe'de düşüş yaşandı. Beşiktaş'ın oranı ise sabit kaldı.

  • Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 80.00'de sabit kaldı.
  • Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 8.50'den 13.00'e yükseldi.
  • Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.28'den 1.65'e arttı.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu 12. hafta maçlarıyla geride kaldı. Ligde 12. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI DEĞİŞMEDİ

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda ligin zorlu takımlarından Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oranı 80.00'de sabit kalarak değişiklik göstermedi.

TRABZONSPOR'UN ORANINDA ARTIŞ

Kendi sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un oranı 8.50'den 13.00'e yükseldi.

GALATASARAY'IN DA ORANI ARTTI

Süper Lig'in lideri Galatasaray ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk kez kaybetti. Sarı-kırmızılıların oranı 1.28'den 1.65'e artış gösterdi.

FENERBAHÇE BİR ADIM DAHA FAVORİ OLDU

Ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu zaferiyle birlikte 3.05 olan şampiyonluk oranı 2.25'e düşürüldü.

