Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu 12. hafta maçlarıyla geride kaldı. Ligde 12. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI DEĞİŞMEDİ

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda ligin zorlu takımlarından Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oranı 80.00'de sabit kalarak değişiklik göstermedi.

TRABZONSPOR'UN ORANINDA ARTIŞ

Kendi sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un oranı 8.50'den 13.00'e yükseldi.

GALATASARAY'IN DA ORANI ARTTI

Süper Lig'in lideri Galatasaray ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk kez kaybetti. Sarı-kırmızılıların oranı 1.28'den 1.65'e artış gösterdi.

FENERBAHÇE BİR ADIM DAHA FAVORİ OLDU

Ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu zaferiyle birlikte 3.05 olan şampiyonluk oranı 2.25'e düşürüldü.