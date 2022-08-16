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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Ezeli rakipler arasındaki makas her geçen hafta açılıyor

Spor Haberleri

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'nin 3.10'luk oranı 3.05'e düşerken, Trabzonspor ise 3.30'dan 3.25'e geriledi. Haftayı puan kaybıyla kapatan Beşiktaş'ın 6.00'lık oranı değişmezken, Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın oranı 4.50'den 4.75'e yükseldi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2. haftayı 3 puanla kaparken iki takımın şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.

Bir numaralı favori olan Fenerbahçe'nin 3.10'luk oranı, Kasımpaşa karşısındaki 6-0'lık galibiyetinin ardından 3.05 olarak güncellendi. Trabzonspor'un sahasında Hatayspor'u 1-0 yenmesinin ardından bordo-mavililerin 3.30'luk oranı, 3.25 olarak revize edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Ezeli rakipler arasındaki makas her geçen hafta açılıyor

Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, sarı-kırmızılıların Giresunspor karşısındaki 1-0'lık mağlubiyeti sonrası 4.75 olarak açıklandı. Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında 3-3 berabere kalmasının ardından siyah-beyazlıların oranı değişmedi. Siyah-beyazlılara yine 6.00 oran verildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Ezeli rakipler arasındaki makas her geçen hafta açılıyor

Başakşehir, Konyaspor ile golsüz berabere kaldı ama şampiyonluk yarışındaki 6.00 oranı değişmedi. Ligde ilk hafta Giresunspor'u deviren, ikinci hafta ise Sivasspor'u mağlup eden Adana Demirspor'a 20.00 oran belirlendi.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Başakşehir Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

SEDAT AYBERK:

Evet lobi gene iş başında Fenerbahçe oranda şampiyon yedirmezler bu sene Galatasaray şampiyon olacak iyi futbol bişey ifade etmez

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