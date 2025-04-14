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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
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Süper Lig'de 31. hafta sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Maçların ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.90'dan 3.15'e, Galatasaray'ın oranı ise 1.28'den 1.31'e yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de 31. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını oynamasıyla şampiyonluk yarışındaki takımların oranı güncellendi.

İKİ TAKIM DA MAÇINI KAZANDI

Lider Galatasaray, lig üçüncüsü Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Puanını 74 yapan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

ORANLAR DEĞİŞTİ

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise kümede kalma savaşı veren Net Global Sivasspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, Talisca ve Tadic'in (2) golleriyle maçı 3-1 kazandı. Puanını 68 yapan Fenerbahçe, Galatasaray takibini sürdürdü. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlasıyla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.

  • Fenerbahçe'nin oranı 2.90'dan 3.15'e yükseldi.
  • Galatasaray'ın oranı ise 1.28'den 1.31'e yükseldi.
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Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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