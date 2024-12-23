Süper Lig'de şampiyonluk oranları altüst oldu
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Yapılan son değişimle birlikte oranlardaki büyük farklılıklar göze çarptı. Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin oranlarındaki değişim dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 16. hafta karşılaşmalarını oynadı. Lige 2 hafta ara verilecek olmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi ve büyük değişim göze çarptı.
GALATASAY'IN ORANI DÜŞTÜ, FENERBAHÇE'NİN ORANI ARTTI
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Arda Turan'ın takımı Eyüspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla aradaki puan farkı 8'e yükseldi. Böylece Galatasaray'ın şampiyonluk oranı artarken, Fenerbahçe'nin oranı ise düştü.
İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluğun favorisi ve oranlar şöyle sıralandı;
- Bir önceki duyuruda 67 olan Trabzonspor'un oranı 1000'e çıkarıldı.
- Başakşehir'in 100 olan oranı ise 400'e yükseltildi.
- Göztepe'nin oranı ise 1000'den 300'e düşürüldü.
- Eyüpspor'un 750 olan oranı da 300'e düşürüldü.
- Samsunspor'un 250 olan oranı 120'e düşürüldü.
- Beşiktaş'ın oranı ise 4'ten 90'a çıktı.
- Fenerbahçe'nin 2.5 olan oranı da 3.35'e yükseltildi.
- Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.6'dan 1.1'e düşürüldü.