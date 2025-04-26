Hakem kararlarına isyan eden Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna, bir anda sahaya daldı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve konuk takımın 2-1 kazandığı Bodrum FK- Samsunspor maçının son anlarına doğru yaşanan pozisyonlarda hakem kararlarına itiraz eden Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna, sahaya girerek hakem kararlarına isyan etti.

MAÇIN SON DAKİKALARINDA SAHAYA DALDI

Sahaya dalarak hakemlere yönelen Tuna, polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahadan çıkarıldı. Maç bitiminde ise diğer yöneticiler de sahaya inerek hakemin kararlarına itiraz etti. Hakemler polis barikatları ve yoğun güvenlik önlemi altında soyunma odasına girerken taraftarlarda hakeme tepki gösterdi.

GERGİNLİĞİ NE SEBEP OLDU?

1-0 öne geçtiği maçı Samsunspor'a 2-1 kaybeden Bodrum FK'nın 90+1. dakikada George Puscas ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ayrıca ev sahibi takım, maçın 90+7. dakikasında penaltı kazandı. Ancak pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, 90+10'da penaltıyı iptal etti.