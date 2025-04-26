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Hakem kararlarına isyan eden Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna, bir anda sahaya daldı

Hakem kararlarına isyan eden Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna, bir anda sahaya daldı
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Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna, 2-1 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından hakem kararlarına isyan etti ve sahaya daldı. Tuna, polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahadan çıkarıldı. Öte yandan diğer yöneticiler ve tribünler tarafından tepki alan hakemler de yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve konuk takımın 2-1 kazandığı Bodrum FK- Samsunspor maçının son anlarına doğru yaşanan pozisyonlarda hakem kararlarına itiraz eden Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna, sahaya girerek hakem kararlarına isyan etti.

MAÇIN SON DAKİKALARINDA SAHAYA DALDI

Sahaya dalarak hakemlere yönelen Tuna, polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahadan çıkarıldı. Maç bitiminde ise diğer yöneticiler de sahaya inerek hakemin kararlarına itiraz etti. Hakemler polis barikatları ve yoğun güvenlik önlemi altında soyunma odasına girerken taraftarlarda hakeme tepki gösterdi.

Hakem kararlarına isyan eden Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna, bir anda sahaya daldı

GERGİNLİĞİ NE SEBEP OLDU?

1-0 öne geçtiği maçı Samsunspor'a 2-1 kaybeden Bodrum FK'nın 90+1. dakikada George Puscas ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ayrıca ev sahibi takım, maçın 90+7. dakikasında penaltı kazandı. Ancak pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, 90+10'da penaltıyı iptal etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Bodrum Fenerbahçe maçı için savcılık soruşturma açacak diyorlar.. Milli maçı bahane edip maça yedekler ile çıkan Bodrum hesap verecek inş

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