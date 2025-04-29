Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu nisan ayına ait seyirci sayıları ve ortalamaları açıklandı.

Ligde lider olan Galatasaray, 44 bin 064 seyirci ortalaması ile bu alanda da liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, 36 bin 324 seyirci ile ikinci, Samsunspor, 29 bin 111 seyirci ile üçüncü Beşiktaş 18 bin 676 seyirci ile dördüncü, Trabzonspor ise 16 bin 045 seyirci ile beşinci sırada yer aldı.

İşte ligde nisan ayının seyirci ortalaması;

1. Galatasaray: 44 bin 064

2. Fenerbahçe: 36 bin 324

3. Samsunspor: 29 bin 111

4. Beşiktaş: 18 bin 676

5. Trabzonspor: 16 bin 045

6. Göztepe: 14 bin 785

7. Kayserispor: 14 bin 669

8. Konyaspor: 11 bin 534

9. Sivasspor: 10 bin 522

10. Antalyaspor 9 bin 184

11. Gaziantep FK: 7 bin 324

12. Çaykur Rizespor: 5 bin 060

13. Alanyaspor: 4 bin 579

14. Eyüpspor: 4 bin 546

15. Adana Demirspor: 3 bin 345

16. Bodrum FK: 2 bin 904

17. Kasımpaşa: 2 bin 008

18. Başakşehir FK: Bin 873

19. Hatayspor: Bin 525