Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu

Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de, nisan ayına ait seyirci sayıları ve ortalamaları açıklandı. Zirvede 44 bin 064 seyirci ortalaması ile Galatasaray zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu nisan ayına ait seyirci sayıları ve ortalamaları açıklandı.

Ligde lider olan Galatasaray, 44 bin 064 seyirci ortalaması ile bu alanda da liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, 36 bin 324 seyirci ile ikinci, Samsunspor, 29 bin 111 seyirci ile üçüncü Beşiktaş 18 bin 676 seyirci ile dördüncü, Trabzonspor ise 16 bin 045 seyirci ile beşinci sırada yer aldı.

İşte ligde nisan ayının seyirci ortalaması;

1. Galatasaray: 44 bin 064

2. Fenerbahçe: 36 bin 324

3. Samsunspor: 29 bin 111

4. Beşiktaş: 18 bin 676

5. Trabzonspor: 16 bin 045

6. Göztepe: 14 bin 785

7. Kayserispor: 14 bin 669

8. Konyaspor: 11 bin 534

9. Sivasspor: 10 bin 522

10. Antalyaspor 9 bin 184

11. Gaziantep FK: 7 bin 324

12. Çaykur Rizespor: 5 bin 060

13. Alanyaspor: 4 bin 579

14. Eyüpspor: 4 bin 546

15. Adana Demirspor: 3 bin 345

16. Bodrum FK: 2 bin 904

17. Kasımpaşa: 2 bin 008

18. Başakşehir FK: Bin 873

19. Hatayspor: Bin 525

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.