Haberler

Süper Lig'de maç sonu olay tepki: MHK istifa

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Süper Lig'de maç sonu olay tepki: MHK istifa
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynadıkları Konyaspor maçının ardından bir paylaşım yaparak MHK'yı istifaya çağırdı. Yapılan paylaşımda "Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır" denildi.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynadıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı paylaşımda, MHK'ye tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda MHK istifaya çağrılarak "Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

''MHK GÖREVDEN ALINMALIDIR''

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından 'Türk Futbolu bu MHK ile devam edemez' başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde MHK'nin maçın hakemi olarak Oğuzhan Çakır'ı atamasını şaşkınlıkla karşıladık. Zira sezon başında sakatlık yaşayan hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de bu sezon ilk görevini geçtiğimiz haftadaki Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasında aldı.

Çakır'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçim gününde yani zorluk seviyesi çok zor bir maç ile sezona başlaması, iş bilmez MHK'nin kulüpleri ve kendi kurumunu ne kadar zor durumda bıraktığını ortaya koymuştur. Hakem Oğuzhan Çakır bugünkü maçta da hiç hazır bir görüntü vermezken, hataları ile bariz şekilde karşılaşmamızın sonucuna etki etmiştir. Bu kadar evrensel bir hakemlik yönetimi doğrusunu bile okuyamayan Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Nejat İşler'e kafa atan gazeteciden açıklama var

Nejat İşler'e kafa atmıştı! O gazeteciden açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Malatyaspor yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı

Türk futbolunun köklü kulübü, 974 gün sonra ilk kez puan kazandı
ATM ve IBAN'dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Artık zorunlu olacak! Tarih netleşti, ATM'lerde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.