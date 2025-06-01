Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıkladı.
Süper Lig'e veda eden Bodrum FK'de ligin son maçı olan Beşiktaş müsabakasının ardından ayrılık yaşandı.
MORAIS GÖREVİNİ BIRAKTI
Bodrum FK'ye Volkan Demirel'in ardından sezon ortasında göreve getirilen Portekizli teknik adam Jose Morais, basın toplantısında açıklama yaparak görevinden ayrılacağını açıkladı.
BODRUM FK PERFORMANSI
8 Şubat'ta takımın başına geçen Morais, Ege temsilcisinde çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Morais, Bodrum FK'de 1.41 puan ortalaması yakaladı.