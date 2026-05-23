Süper Lig'de 24 kendi kalesine gol; Karagümrük lider

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda futbolcular, 24 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı.

Ligde 34 haftalık maraton tamamlanırken küme düşen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 5 kez ile kendi kalesine en çok gol atan takım oldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin genç stoperi Anıl Yiğit Çınar, 2 kez topu kendi kalesine gönderdi.

Şampiyon Galatasaray ise bu durumundan en avantajlı çıkan takım olarak dikkati çekti.

Fatih Karagümrük'ten kendi kalesine 5 gol

Süper Lig'de bu sezon 23 futbolcu, 24 kez kendi ağlarını havalandırırken Fatih Karagümrük bu talihsizliği 5 kez yaşadı.

Galatasaray karşısında Fatih Kurucuk, Kasımpaşa müsabakasında Muhammed Kadıoğlu, RAMS Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmalarında Anıl Yiğit Çınar, ikas Eyüpspor maçında ise Matias Kranevitter kendi ağlarına gol atan isimler oldu.

Zecorner Kayserispor'da da 4 futbolcu 4 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşısında Bilal Beyazit, RAMS Başakşehir maçında Ramazan Civelek, Gaziantep müsabakasında Youssef Ait Bennasser, Galatasaray mücadelesinde ise Aaron Opoku kaleleri şaşırdı.

En avantajlı çıkan Galatasaray

Süper Lig'de 13 takım topu kendi ağlarına gönderirken, bu durumdan en avantajlı çıkan ekip Galatasaray oldu.

Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılıların rakipleri 4 kez meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Fatih Karagümrük'te Fatih Kurucuk, Kayserispor'da Aaron Opoku, Eyüpspor'da Jerome Onguene, Göztepe'de Allan müsabakalarda ters vuruşla topu kendi ağlarıyla buluşturdu.

Başakşehir'in maçlarında da rakipleri 3 kez topu kendi kalelerine attı.

İki maçta 2'şer gol

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük ve 24. haftadaki Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe müsabakalarında takımlar birer kez kendi ağlarını havalandırdı.

Samsunspor-Fatih Karagümrük müsabakasında ev sahibi ekipten Satka, konuk takımdan ise Anıl Yiğit Çınar kaleleri şaşırdı.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ise Antalya ekibinde tecrübeli stoper Veysel Sarı, sarı-lacivertli takımda ise Levent Mercan meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi.

13 takım kaleyi şaşırdı

Ligde Fatih Karagümrük, Kayserispor, Gaziantep FK, Samsunspor, Göztepe, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir, Antalyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Kocaelispor ve Fenerbahçe kendi kalesine gol atan takımlar oldu.

Fatih Karagümrük 5, Kayserispor 4, Gaziantep FK 3, Samsunspor ve Göztepe 2 kez kendi ağlarını havalandırırken, diğer ekipler birer kez kaleyi şaşırdı.

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kasımpaşa bu şanssızlığı yaşamadı.

Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar: