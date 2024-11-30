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Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu

Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu
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Samsunspor'un, Bodrum FK'yı 4-0 mağlup ettiği maçta Samsunspor'un golcüsü Landry Dimata'nın iki net gol pozisyonunda topu boş kaleye atamaması çok konuşuldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor sahasında Bodrum FK'yı farklı mağlup etti. Thomas Reis'in ekibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 29 yaptı.

BOŞ KALEYE ATAMADI

Samsunspor'da Landry Dimata, Bodrum FK karşısında iki kez net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Dimatta, sağ kanattan yapılan iki ortadan ilkinde topu dışarıya vurdu, ikincisinde direğe takıldı. Bu sezon Samsunspor formasıyla 13 maça çıkan Landry Dimata 3 gol ve 3 asistle oynadı.

İşte kaçan o goller;

Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurduGörüntü: beIN SPORTS

Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurduGörüntü: beIN SPORTS

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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