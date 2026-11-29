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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Azad İlhan

Eyüpspor : Emre Bilgin, David Costa, Yiğit Demir, Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir (Dk. 73 Giordano), Hamza Akman (Dk. 73 Halil İbrahim Balta), Taşkın İlter (Dk. 90 Arda Yavuz), Yao, Sadia (Dk. 81 Talha Ülvan), Yusuf Barası (Dk. 73 Michalak)

İstanbul Başakşehir : Muhammed Şengezer, Karbownik (Dk. 53 Ömer Ali Şahiner), Onur Bulut, Opoku, Kharebashvili, Kemen (Dk. 81 Umut Güneş), Kaluzinski, Olsen (Dk. 54 Visca), Shomurodov (Dk. 81 Selke), Brnic, Bertuğ Yıldırım (Dk. 65 Umut Bozok )

Goller: Dk. 16 Bertuğ Yıldırım, Dk. 25 Olsen, Dk. 32 Onur Bulut, Dk. 69 Umut Bozok, Dk. 84 Visca (İstanbul Başakşehir ), Dk. 38 Yusuf Barası ( Eyüpspor )

Sarı kart: Dk. 41 Kaluzinski (İstanbul Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

67. dakikada Sadia'nın ceza yayı gerisinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, iki hamlede topu kontrol etti.

69. dakikada Başakşehir farkı yeniden 3'e çıkardı. Kharebashvili'nin sol kanattan ortasında Visca'nın da dokunuşuyla penaltı noktası gerisinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-4.

84. dakikada Eyüpspor'un golü VAR'dan döndü. Taşkın İlter'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Sadia, topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında VAR, Sadia'nın ofsaytta olduğunu tespit etti. Hakem Mehmet Türkmen, golü iptal etti.

Aynı dakikada Başakşehir 5. golü attı. Kharebashvili'nin pasında sol kanatta topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası civarındaki Visca'nın bekletmeden vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-5.

İstanbul Başakşehir, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA