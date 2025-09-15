Haberler

Süper Lig'de inanılmaz son! Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı nefesleri kesti

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'nin Emrecan Bulut'un 90+3'te attığı golle 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor karşısında 90+9'da Onyekuru ile penaltı kaçırdı.

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı.

UZATMA DAKİKALARI NEFES KESTİ

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada sonradan oyuna giren deneyimli oyuncu Emrecan Bulut kaydetti. Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9'da penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

RİZESPOR İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, bu sezon ilk kez kazandı ve bir maç eksiğiyle puanını 4 yaptı. Ligin yeni ekibi Gençlerbirliği ise henüz puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Rizespor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
