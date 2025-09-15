Süper Lig'de inanılmaz son! Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı nefesleri kesti

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı.

UZATMA DAKİKALARI NEFES KESTİ

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada sonradan oyuna giren deneyimli oyuncu Emrecan Bulut kaydetti. Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9'da penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

RİZESPOR İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, bu sezon ilk kez kazandı ve bir maç eksiğiyle puanını 4 yaptı. Ligin yeni ekibi Gençlerbirliği ise henüz puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Rizespor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.