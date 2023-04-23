Süper Lig'de inanılmaz düello! Adana Demirspor-Kayserispor maçında yağmur gibi gol yağdı

Spor Toto Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Kayserispor'u 5-3'lük skorla mağlup etti. 8 golün atıldığı çılgın maç, haftaya damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Adana temsilcisi, Kayserispor'u 5-3'lük skorla mağlup etti.

İLK YARIDA GOL DÜELLOSU

Adana Demirspor, 7. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle öne geçti. 24'te Mame Thiam skoru eşitledi. 27'de Cherif Ndiaye bir kez daha sahneye çıktı. 30'da Mame Thiam, skoru 2-2'ye getirdi. 32'de Belhanda, Adana Demirspor'u yeniden öne geçirdi. Thiam 45'te attığı golle ilk yarıda hat-tricke imza attı. Devre bitmeden Yusuf Sarı sözü aldı, Adana Demirspor ilk 45'i 4-3 kazandı.

ONYEKURU SKORU BELİRLEDİ

Maçın 52. dakikasında Henry Onyekuru, penaltıdan skoru 5-3 yaptı. 81'de Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Adana Demirspor maçı 5-3 kazandı.