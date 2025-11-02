Haberler

Süper Lig'de ilginç an: Takımını tribünde tek başına destekledi

Süper Lig'de ilginç an: Takımını tribünde tek başına destekledi
Güncelleme:
Süper Lig'de Kasımpaşa, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşalı bir taraftar, misafir tribününde tek başına yer alarak takımını yalnız bırakmadı.

  • Kayserispor ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig maçında Kasımpaşa tribününde yalnızca bir taraftar bulundu.
  • Kasımpaşa'nın attığı gollerden sonra bu taraftar büyük sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilginç bir an yaşandı.

TAKIMINI TRİBÜNDE TEK BAŞINA DESTEKLEDİ

İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya ayrılan misafir tribününde yalnızca 1 Kasımpaşa taraftarının olduğu görüldü. Kulübünü Kayseri'de yalnız bırakmayan Lacivert-beyazlı taraftarın takımını tek başına desteklediği görüldü.

GOLLERDEN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Karşılaşmada Kasımpaşa'nın attığı gollerden sonra kameraların odağı olan genç taraftar, takımının kaydettiği gollerle birlikte büyük sevinç yaşadı.

