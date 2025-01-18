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Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri

Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
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Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri duyuruldu. RAMS Başakşehir - Rizespor maçında Danimarkalı hakem Sandi Putros, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında Belçikalı hakem Jan Boterberg ve Beşiktaş - Samsunspor maçında İspanyol hakem Adrian Cordero Vega görev alacak. Dün oynanan Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.

Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri açıkladı. Tüm maçlarda Yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

  • RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros
  • Gaziantep Fk - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg
  • Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega

DÜNKÜ HAKEM YİNE ATANDI

Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.

Süper Lig'de günün tüm maçlarına yabancı VAR hakemi atandı

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoltan afatsum:

malum takım kollana kollana buraya kadar

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