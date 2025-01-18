Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri

Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri açıkladı. Tüm maçlarda Yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros

Gaziantep Fk - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg

- Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega

DÜNKÜ HAKEM YİNE ATANDI

Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.