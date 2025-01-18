Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri duyuruldu. RAMS Başakşehir - Rizespor maçında Danimarkalı hakem Sandi Putros, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında Belçikalı hakem Jan Boterberg ve Beşiktaş - Samsunspor maçında İspanyol hakem Adrian Cordero Vega görev alacak. Dün oynanan Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.
Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri açıkladı. Tüm maçlarda Yabancı VAR hakemleri görev yapacak.
- RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros
- Gaziantep Fk - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg
- Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega
DÜNKÜ HAKEM YİNE ATANDI
Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.