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Süper Lig'de Göztepe yarın 3 oyuncusundan yoksun olarak Başakşehir'i konuk edecek

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Süper Lig'de Göztepe yarın 3 oyuncusundan yoksun olarak Başakşehir'i konuk edecek
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Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Göztepe, yarın 11'inci hafta maçında evinde İstanbul Başakşehir FK ile karşılaşacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 19.00'da başlayacak; ev sahibinde Ogün Bayrak, Furkan Bayır ve Ibrahim Sabra tedavileri nedeniyle forma giyemeyecek.

SÜPER Lig'de son 4 maçını kazanıp yükselişe geçen Göztepe milli ara öncesi yarın 11'inci hafta müsabakasında evinde İstanbul Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek.

Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı karşılaşma 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de tedavileri süren sağ bek Ogün Bayrak, stoper Furkan Bayır ve golcü Ibrahim Sabra maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 150, 5'inci ve 6'ncı kategori 550, misafir tribünü ise 650 TL olarak belirlendi.

Üst üste Eyüpspor (D), Kocaelispor (D), Çorum FK ve Fenerbahçe (D) maçlarını kazanıp 15 puana ulaşan Göztepe haftaya 9'uncu sırada girdi. Başakşehir ise geçen hafta evinde Samsunspor engelini 5-2'lik skorla aştı. İstanbul temsilcisi 14 puan toplayıp 11'inci hafta başında 10'uncu basamakta yer aldı. Geçen sezon oynanan maçlarda Göztepe rakibini evinde 1-0 yenerken, deplasmanda ise Başakşehir'e 2-1 kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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