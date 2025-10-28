Süper Lig'de flaş ayrılık! Takımı geçen sene şampiyon yapan hocayla yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gençlerbirliği'nin açıklamasında, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

EROĞLU'NUN GENÇLERBİRLİĞİ KARNESİ

Gençlerbirliği, bu sezon Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Eroğlu, geçen sezon Trendyol 1. Lig'i 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e taşımış ve taraftarın gönlünde önemli bir yer edinmişti.