Süper Lig'de Erteleme Maçları Yapılacak

Güncelleme:
Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Alanyaspor ve diğer erteleme maçları, Avrupa kupalarındaki karşılaşmalar nedeniyle ertelendi. Maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

SÜPER Lig'in ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe – Alanyaspor ve Misirli.com.tr Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir FK maçı ile 3'üncü hafta müsabakası Samsunspor - Kasımpaşa maçları Rams Başakşehir FK, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle ertelenmedi. Erteleme karşılaşmalarının daha önce 17 Eylül'de oynanacağı açıklanmıştı.

Süper Lig'de yarın oynanacak erteleme maçları ve görev yapacak hakemler şöyle

17.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük – Rams Başakşehir FK: Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe – Alanyaspor: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor – Kasımpaşa: Ali Şansalan

Öte yandan Beşiktaş'ın erteleme müsabakası ise 24 Eylül Çarşamba tarihinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
