Victor Osimhen'in piyasa değerindeki düşüş herkesi şaşırttı

Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. En çok değer kaybeden futbolcular arasında Galatasaray'dan 4 ismin yer alması dikkat çekti.

EN ÇOK DEĞERİ OSIMHEN KAYBETTİ

Yeni listeye göre en fazla değer kaybeden isim Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen oldu. Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in yaşadığı düşüş de göze çarptı.

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İşte Süper Lig'de en fazla değer kaybeden 10 futbolcu ve güncel değerleri;

10- Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş | Değer kaybı: 1.2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3 milyon Euro

Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş | Değer kaybı: 1.2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3 milyon Euro 9- Serdar Saatçı - Trabzonspor | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3.5 milyon euro

Serdar Saatçı - Trabzonspor | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3.5 milyon euro 8- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon euro

Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon euro 7- Hakim Ziyech - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7 milyon euro

Hakim Ziyech - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7 milyon euro 6- David Datro Fofana - Göztepe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro

David Datro Fofana - Göztepe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro 5- Mauro Icardi - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

Mauro Icardi - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro 4- Fred - Fenerbahçe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

Fred - Fenerbahçe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro 3- Simon Banza - Trabzonspor | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

Simon Banza - Trabzonspor | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro 2- Cengiz Ünder - Fenerbahçe | Değer kaybı: 4 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro

Cengiz Ünder - Fenerbahçe | Değer kaybı: 4 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro 1- Victor Osimhen - Galatasaray | Değer kaybı: 25 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 75 milyon euro

BU DEĞERLER NASIL BELİRLENDİ?

Transfermarkt, Süper Lig'in 2024-2025 sezonundaki ilk piyasa değeri güncellemesini gerçekleştirdi. Bu değerlendirmede futbolcuların değerleri yeniden gözden geçirildi. Güncellemede futbolcuların performanslarından ziyade, yaz transfer döneminde aldıkları teklifler, ligin genel kalitesi ve uluslararası müsabakalara katılım gibi unsurlar ön planda tutuldu. Ayrıca, yeni transferlerin piyasa değerleri belirlenirken kulüplerin ödediği bonservis bedelleri ve yapılan sözleşme detayları da dikkate alındı.