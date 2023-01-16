Süper Lig'de dengeler değişecek! Aboubakar imzaya geliyor

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, üçüncü kez Beşiktaş formasını giymek üzere. 29 yaşındaki golcü futbolcu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Aboubakar'ın görüşmelerin resmiyete dökülmesi için yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

İKİ ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ

Beşiktaş'ta 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında kiralık olarak forma giyen Aboubakar, iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Kamerunlu golcü, 2020-21'deki Türkiye Kupası zaferinde de yer aldı.

MAAŞI NETLEŞTİ

30 yaşındaki forvet, Beşiktaş'tan 2,6 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon euroyu aşacak.

AL NASSR'LA PROBLEM YAŞIYOR

Cristiano Ronaldo'ya imza attıran Al-Nassr, yabancı kontenjanında yer açmak için Aboubakar'la yolları ayırdı. Kamerunlu golcünün Suudi Arabistan ekibinden yaklaşık 2,5 milyon euroluk alacağı var. Bu problemin çözülmesi halinde Aboubakar transferi resmen açıklanacak.