Süper Lig'de dengeler değişecek! Aboubakar imzaya geliyor
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'la prensipte anlaşmaya varıldı. Yıldız golcünün salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, üçüncü kez Beşiktaş formasını giymek üzere. 29 yaşındaki golcü futbolcu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Aboubakar'ın görüşmelerin resmiyete dökülmesi için yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş'ta 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında kiralık olarak forma giyen Aboubakar, iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Kamerunlu golcü, 2020-21'deki Türkiye Kupası zaferinde de yer aldı.
30 yaşındaki forvet, Beşiktaş'tan 2,6 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon euroyu aşacak.
Cristiano Ronaldo'ya imza attıran Al-Nassr, yabancı kontenjanında yer açmak için Aboubakar'la yolları ayırdı. Kamerunlu golcünün Suudi Arabistan ekibinden yaklaşık 2,5 milyon euroluk alacağı var. Bu problemin çözülmesi halinde Aboubakar transferi resmen açıklanacak.