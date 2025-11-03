Haberler

Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasının kapanışında 3 maç oynandı. Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi, Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü, Eyüpspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Oynanan 3 karşılaşmada yalnızca 2 gol atıldı.

  • Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan 3 maçta toplam 2 gol atıldı.
  • Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve golü Mocsi 82. dakikada kaydetti.
  • Antalyaspor, Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve golü Yohan Boli 75. dakikada kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış karşılaşmalarında 3 maç oynandı.

3 MAÇTA YALNIZCA 2 GOL ATILDI

Corendon Alanyaspor, sahasında Gaziantep Fk'yi, Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü, ikas Eyüpspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Oynanan karşılaşmalarda yalnızca 2 gol atıldı.

ALANYA'DA GOL SESİ ÇIKMADI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, 18 puana, Alanyaspor ise 14 puana yükseldi.

RİZESPOR SON DAKİKALARDA 3 PUANI ALDI

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Tek golün çıktığı mücadeleyi Rizespor 1-0 kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü maçın 82. dakikasında Mocsi kaydetti. Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor 13 puana yükseldi, Fatih Karagümrük ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

ANTALYASPOR, EROL BULUT İLE İLK KEZ KAZANDI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyİ Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Yohan Boli kaydetti. Antalyaspor, yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde ilk kez kazanarak puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular

Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular
Sürücüler dikkat! O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir

Dikkat etmezseniz, sizin için de gereği yapılabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 364.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.