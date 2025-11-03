Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış karşılaşmalarında 3 maç oynandı.

3 MAÇTA YALNIZCA 2 GOL ATILDI

Corendon Alanyaspor, sahasında Gaziantep Fk'yi, Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü, ikas Eyüpspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Oynanan karşılaşmalarda yalnızca 2 gol atıldı.

ALANYA'DA GOL SESİ ÇIKMADI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, 18 puana, Alanyaspor ise 14 puana yükseldi.

RİZESPOR SON DAKİKALARDA 3 PUANI ALDI

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Tek golün çıktığı mücadeleyi Rizespor 1-0 kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü maçın 82. dakikasında Mocsi kaydetti. Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor 13 puana yükseldi, Fatih Karagümrük ise 4 puanda kaldı.

ANTALYASPOR, EROL BULUT İLE İLK KEZ KAZANDI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyİ Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Yohan Boli kaydetti. Antalyaspor, yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde ilk kez kazanarak puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.