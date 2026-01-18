Haberler

Süper Lig'de bu sezon bir ilk

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelede her iki takım da rakip kaleye ilk 9 dakika içerisinde birer gol attı. Bu maç, bu sezon ligde ilk 10 dakikada skoru 1-1 olan ilk maç olarak kayıtlara geçti.

  • Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Alanyaspor 3. dakikada Hadergjonaj'ın golüyle 1-0 öne geçti.
  • Fenerbahçe, 9. dakikada Talisca'nın golüyle skoru 1-1'e eşitledi.
  • Bu karşılaşma, 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'de ilk 10 dakikada skoru 1-1 olan ilk maç olarak kayıtlara geçti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu müsabakada bu sezon bir ilk gerçekleşti.

ALANYASPOR MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Alanyaspor, mücadelenin 3. dakikasında öne geçti. Hadergjonaj, Fenerbahçe ağlarına füze gönderdi... Hwang'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ufak adımlarla top sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üstünde sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu adeta iğne deliğinden geçirdi.

FENERBAHÇE HEMEN KARŞILIK VERDİ

Fenerbahçe'den Alanyaspor'un golüne karşılık hemen geldi. Mücadelenin 9. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Musaba'nın ortasında top savunmadan sekti ve yön değiştirdi. Çabuk davranan Talisca, kaleci Ertuğrul'dan önce kafayla topa dokundu ve skoru eşitledi.

İLK 10 DAKİKADA SKORU 1-1 OLAN İLK MAÇ

Atılan karşılıklı gollerle birlikte bu karşılaşma bu sezon ligde ilk 10 dakikada skoru 1-1 olan ilk maç olarak kayıtlara geçti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
