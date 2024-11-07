Süper Lig'de bir flaş ayrılık daha
Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 10 puanla 15. sırada yer alan Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
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