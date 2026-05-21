PFDK'den 9 Süper Lig kulübüne para cezası

TFF PFDK, Süper Lig'den 9 kulübe çeşitli gerekçelerle para cezası verdi. Beşiktaş ve Galatasaray'a 1,2 milyon lira, Trabzonspor'a 440 bin lira ceza kesildi. Ayrıca teknik direktör ve kulüp idarecilerine de men ve para cezaları uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin lira, Trabzonspor'a 440 bin lira, Gaziantep FK'ye 700 bin lira, Fenerbahçe, Samsunspor ve Kayserispor'a 220'şer bin lira, Antalyaspor'a 504, Kocaelispor'a da 54 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Çaykur Rizepor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin lira, Göztepe Kulübü İdarecisi Ivan Mance'ye 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin lira, Eyüpspor oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedik'e 1 maçtan men ve 80 bin lira para cezası verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
