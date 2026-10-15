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Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak

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- Haftanın açılış maçında Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor (Çorum Şehir)

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor (Diyarbakır)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)

18 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Göztepe (Kocaeli)

19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Kaynak: AA
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