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Süper Lig'de 6 haftada en yaşlı 10 futbolcunun 4'ü Erzurumspor FK'da yer alıyor

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Süper Lig'de 6 haftada en yaşlı 10 futbolcunun 4'ü Erzurumspor FK'da yer alıyor
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon geride kalan 6 haftada forma giyen en yaşlı 10 futbolcudan 4'ü Erzurumspor FK kadrosunda yer alıyor. En yaşlı isim 39 yıl 8 ay 7 günle Alanyasporlu Paulo Victor, ikinci sırada ise Erzurumspor FK'dan Mustafa Yumlu bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon geride kalan 6 haftada forma giyen en yaşlı 10 futbolcudan 4'ü Erzurumspor FK kadrosunda yer alıyor.

Süper Lig'de bu sezon top koşturan en yaşlı oyuncu 39 yıl 8 ay 7 gün ile Alanyasporlu Paulo Victor oldu. Listenin ikinci sırasında Erzurumspor FK'nın deneyimli savunma oyuncusu Mustafa Yumlu yer aldı. 38 yıl 11 ay 26 günlük yaşıyla Yumlu, 20 Eylül 2026 tarihinde Erzurumspor FK'nin, Samsunspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada oynadı.

Üçüncü sırada yine Erzurumspor FK'dan Orhan Ovacıklı bulunurken, deneyimli futbolcu Samsunspor karşılaşmasında 37 yıl 9 ay 28 günlük yaşla mücadele etti. Listenin dördüncü sırasında ise Erzurumspor FK file bekçisi Ertuğrul Taşkıran yer aldı. Taşkıran, aynı karşılaşmada 36 yıl 10 ay 15 günlük yaşla kaleyi korudu.

Ligde geride kalan 6 haftada forma giyen en yaşlı 10 oyuncu şu şekilde:

1. Paulo Victor - Alanyaspor: 39 yıl 8 ay 7 gün

2. Mustafa Yumlu - Erzurumspor FK: 38 yıl 11 ay 26 gün

3. Orhan Ovacıklı - Erzurumspor FK: 37 yıl 9 ay 28 gün

4. Ertuğrul Taşkıran - Erzurumspor FK: 36 yıl 10 ay 15 gün

5. Fredy - Çorum FK: 36 yıl 5 ay 23 gün

6. Alexandru Maxim - Gaziantep FK: 36 yıl 2 ay 11 gün

7. İlkay Gündoğan - Galatasaray: 35 yıl 9 ay 21 gün

8. Eren Tozlu - Erzurumspor FK: 35 yıl 8 ay 24 gün

9. Stefan Savi - Trabzonspor: 35 yıl 8 ay 11 gün

10. N'Golo Kante - Fenerbahçe: 35 yıl 5 ay 22 gün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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