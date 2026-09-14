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Süper Lig’de 5. hafta görünümü

Süper Lig’de 5. hafta görünümü
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray galibiyet alırken, Fenerbahçe puan kaybı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray galibiyet alırken, Fenerbahçe puan kaybı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Galatasaray, evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3 golle geçti ve puanını 12'ye çıkardı. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ise Konyaspor'a 1-0 yenildi. Haftanın en golcü takımları 5'er golle Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler oldu. Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol kaydedildi.

Süper Lig'de 5. hafta maçları ve sonuçları:

Beşiktaş: 3 - Erzurumspor FK: 0

Samsunspor: 1 - Çorum FK: 5

Eyüpspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 0

Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2

Gençlerbirliği: 1 - Kasımpaşa: 2

Galatasaray: 1 - Kocaelispor: 0

Amed SF: 5 - Başakşehir: 0

Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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