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Süper Lig'de 38 liraya bilet

Süper Lig'de 38 liraya bilet
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Küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı kritik maçın bilet fiyatlarını 38 TL olarak belirledi. Kayseri ekibi, bu maçı taraftarının desteğiyle kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kasımpaşa ile oynanacak olan kritik maçın bilet fiyatlarını 38 TL olarak belirledi.

BİLETLER 38 TL

Süper Lig'in 31. Haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 33 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Kayseri ekibi bu maçı taraftarının da desteğiyle kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Bu amaçla Kayseri ekibi maçın bilet fiyatlarını da oldukça düşük tuttu. Kayserispor Kulübü yetkilileri, Pazar günü oynanacak müsabakanın bilet fiyatlarını Batı tribün harici 38 TL olarak belirledi.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

sudan ucuz Abi

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