Süper Lig'de 30'uncu haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla başlayacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, bu haftaki maçlarda görev alacak hakemler de belirlendi. Diğer maçlar ise 18-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Futbol severler heyecanla karşılaşmaları bekliyor.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18 NİSAN CUMARTESİ
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak
19 NİSAN PAZAR
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir FK: Alper Akarsu
20 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan