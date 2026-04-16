Süper Lig'de 30'uncu haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla başlayacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, bu haftaki maçlarda görev alacak hakemler de belirlendi. Diğer maçlar ise 18-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Futbol severler heyecanla karşılaşmaları bekliyor.

SÜPER Lig'in 30'uncu haftası yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: Cihan Aydın

17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak

19 NİSAN PAZAR

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova

20.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir FK: Alper Akarsu

20 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
