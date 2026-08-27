Süper Lig 3. hafta hakemleri açıklandı

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 3'üncü haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

21.30 Gençlerbirliği – Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Tümosan Konyaspor – Kocaelispor: Gürcan Hasova

21.30 Galatasaray – Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

30 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Eyüpspor – Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

21.30 İstanbul Başakşehir FK – Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.30 Samsunspor – Fenerbahçe: Yasin Kol

31 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Amed Sportif Faaliyetler – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.30 Beşiktaş – Arca Çorum FK: Çağdaş Altay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı