Süper Lig'de 3 maç daha ertelendi

TFF, erteleme talebinde bulunan Beşiktaş, Samsunspor ve RAMS Başakşehir'in 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı.

3 MAÇ DAHA ERTELENDİ

Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimizin 1. haftada oynayacağı maçları erteleyen TFF, yaptığı açıklamayla 3. hafta maçlarının da ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TFF'den yapılan açıklama"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

Fenerbahçe hariç Avrupa'daki temsilcilerimizin maçları ertelendi
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Erteleyin erteleyin nasılsa Gs nin maçları başlamadı henüz.o zaman gelince kıçınızı başınızı sallarsınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
