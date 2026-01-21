Haberler

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik Haber Videosunu İzle
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off karşılaşmaları öncesinde oynanması planlanan Süper Lig'in 27. hafta maçlarının tarihlerinin öne alındığını açıkladı.

  • Süper Lig'in 27. hafta maçları, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları nedeniyle 20-22 Mart'tan 17-19 Mart'a alındı.
  • Avrupa kupalarında son 16 turuna yükselen takımların 27. hafta maçları ileri bir tarihe ertelenecek.
  • Erteleme maçlarının tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası play-off karşılaşmaları öncesinde oynanması planlanan Süper Lig'in 27. hafta maçlarının tarihlerinde değişikliğe gitti.

27. HAFTA MAÇLARININ TARİHİ DEĞİŞTİ

TFF, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig'in 27. hafta maçlarının tarihlerinin öne alındığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

26. HAFTA: [13-14-15 Mart]

  • Kocaelispor - Konyaspor
  • Gençlerbirliği - Beşiktaş
  • Göztepe - Alanyaspor
  • Galatasaray - Başakşehir
  • Antalyaspor - Gaziantep FK
  • Trabzonspor - Rizespor
  • Samsunspor - Kayserispor
  • Kasımpaşa - Eyüpspor
  • Karagümrük - Fenerbahçe

27. HAFTA [17-18-19 Mart]

  • Göztepe - Galatasaray
  • Beşiktaş - Kasımpaşa
  • Başakşehir - Antalyaspor
  • Eyüpspor - Trabzonspor
  • Kayserispor - Karagümrük
  • Fenerbahçe - Gaziantep
  • Konyaspor - Gençlerbirliği
  • Alanyaspor - Kocaelispor
  • Rizespor - Samsunspor
Numan Darğın
Haberler.com / Spor
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı