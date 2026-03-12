Haberler

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış gününde saat 20.00'de Antalyaspor ile Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalar şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-Tümosan Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

Kaynak: AA / Süha Gür
