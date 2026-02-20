Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 23. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek ve mücadele 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçı Mehmet Türkmen'in yöneteceğini 19 Şubat'ta açıklamıştı.

TFF, Süper Lig'de bu hafta oynanacak diğer maçlarda görev alacak hakemleri de duyurdu. Süper Lig'de Galatasaray, ligin 23. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği haftada Trabzonspor Gaziantep FK'ya konuk olacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İşte haftanın hakemleri: