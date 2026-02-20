Haberler

Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

Güncelleme:
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemlerin isimleri belli oldu. İşte detaylar...

  • Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor ile Kocaelispor arasındaki açılış maçını Mehmet Türkmen yönetecek.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 23. haftada oynanacak tüm maçların hakemlerini duyurdu.
  • 23. haftada Galatasaray deplasmanda Konyaspor, Beşiktaş evinde Göztepe, Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ve Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 23. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek ve mücadele 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçı Mehmet Türkmen'in yöneteceğini 19 Şubat'ta açıklamıştı.

TFF, Süper Lig'de bu hafta oynanacak diğer maçlarda görev alacak hakemleri de duyurdu. Süper Lig'de Galatasaray, ligin 23. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği haftada Trabzonspor Gaziantep FK'ya konuk olacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İşte haftanın hakemleri:

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

