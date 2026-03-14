Hakem Asen Albayrak'a çiçek verildi

Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde, kadın hakem Asen Albayrak orta hakem olarak görev yaptı. Bu, Süper Lig tarihindeki 22 yıl sonra bir kadın hakemin düdük çaldığı ilk maçı oluşturdu. Taraftarlar Albayrak'ı çiçek ve alkışlarla karşıladı.

GÖZTEPE ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında kadın hakem Asen Albayrak orta hakem olarak görev yaptı. Bu atamayla birlikte Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem düdük çaldı. Karşılaşmadan önce Göztepeli kadın taraftarlar Asen Albayrak'a çiçek taktim etti ve başarılar diledi. Göztepeli taraftarlar da Albayrak'ı alkışlarla karşıladı. Albayrak'tan önce Lale Orta, Süper Lig'de 4 maçta orta hakem olarak görev almıştı. Orta, son olarak Süper Lig'de 8 Mayıs 2004'te oynanan Elazığspor-Gaziantepspor maçını yönetmişti. Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık da yapan Lale Orta ayrıca FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem unvanını almıştı. Ankara bölgesinden klasman hakemi olan Asen Albayrak daha önce 1'inci Lig maçlarında da düdük çaldı.

