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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatleri belli oldu

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TFF, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu maç saatlerini duyurdu. Ağustos'ta 19.00 ve 21.30, eylülde 17.00 ve 20.00, normal sezonda ise 13.30, 16.00 ve 19.00'da oynanacak. Ramazan'da iftar saatine göre düzenleme yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri doğrultusunda ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak.

Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ile 20.00'de oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak.

Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
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