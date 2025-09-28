Haberler

Süper Lig'de 20 saniyelik basın toplantısı

Süper Lig'de 20 saniyelik basın toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalar yaptı. Son derece üzgün olan İlhan Palut'un konuşması 20 saniye sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya son dakika golüyle 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçı çevirmek için uğraştıklarını söyledi.

''KÖTÜ BİR GOLLE KAYBETTİK''

Palut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı hem Çaykur Rizespor'un hem de Kasımpaşa'nın kötü olduğunu belirterek, "Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarı biz iyiydik, Kasımpaşa yine kötü. Maçı çevirmek için uğraştık. Yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum." dedi.

BASIN TOPLANTISI 20 SANİYE SÜRDÜ

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut'un basın toplantısındaki konuşması 20 saniye sürdü. Tecrübeli hocaya soru gelmemesinin ardından üzgün olan Palut, konuşmasını sonlandırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
ATM ve IBAN'dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Artık zorunlu olacak! Tarih netleşti, ATM'lerde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.