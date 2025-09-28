Süper Lig'de 20 saniyelik basın toplantısı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya son dakika golüyle 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçı çevirmek için uğraştıklarını söyledi.

''KÖTÜ BİR GOLLE KAYBETTİK''

Palut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı hem Çaykur Rizespor'un hem de Kasımpaşa'nın kötü olduğunu belirterek, "Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarı biz iyiydik, Kasımpaşa yine kötü. Maçı çevirmek için uğraştık. Yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum." dedi.

BASIN TOPLANTISI 20 SANİYE SÜRDÜ

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut'un basın toplantısındaki konuşması 20 saniye sürdü. Tecrübeli hocaya soru gelmemesinin ardından üzgün olan Palut, konuşmasını sonlandırdı.