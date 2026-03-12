Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Çorum FK, 2-1'lik skorla kazandı.

90+4'TE HAYATİ BİR 3 PUAN

Çorum FK, 25. dakikada Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. Ev sahibi ekip Boluspor, 73. dakikada penaltıdan Doğan Can Davas ile skora eşitlik getirdi. Maçta son sözü konuk ekip söyledi. Çorum FK, 90+4. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golüyle mücadeleyi kazandı. Boluspor, 81. dakikada Mario Balbudia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

SÜPER LİG ATEŞİ YANDI

Bu sonuçla birlikte son 5 maçını kazanan Çorum FK, 56 puana yükselerek ilk 3 iddiasını sürdürdü. Boluspor ise 41 puanda kaldı. Çorum FK, gelecek hafta sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Boluspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek.