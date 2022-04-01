Süper Lig aklının ucundan bile geçmedi! İşte astronomik teklif alan Burak Yılmaz'ın yeni durağı

Lille forması altında bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu mumla aratan Burak Yılmaz, yeni rotasını belirledi. Beşiktaş forması giyeceği konuşulan deneyimli golcünün, son transferini ABD'ye yapması bekleniyor.

"BOL SIFIRLI TEKLİFLER VAR"

A Spor canlı yayında konuya ilişkin bilgi veren muhabir Sercan Dikme, "Beşiktaş kulübü ile Burak Yılmaz arasında herhangi bir görüşme olmadı. Beşiktaş'ta yeni dönemde verilecek yıllık ücretler aşağı yukarı belli. Burak Yılmaz'a ABD'den MLS liginden teklifler var. Ciddi anlamda meblağ olarak bol sıfırlı teklifler var. Kariyer planlaması artık biraz oraya doğru çevrilecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.