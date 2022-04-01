Süper Lig aklının ucundan bile geçmedi! İşte astronomik teklif alan Burak Yılmaz'ın yeni durağı
- Güncelleme:
Sezon sonu Lille ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı sık sık Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e dönmeyi düşünmediği öğrenildi. Deneyimli golcünün, ABD'den astronomik teklifler aldığı ve son transferini bir MLS ekibine yaparak kariyerine burada nokta koyacağı ifade edildi.
Lille forması altında bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu mumla aratan Burak Yılmaz, yeni rotasını belirledi. Beşiktaş forması giyeceği konuşulan deneyimli golcünün, son transferini ABD'ye yapması bekleniyor.
"BOL SIFIRLI TEKLİFLER VAR"
A Spor canlı yayında konuya ilişkin bilgi veren muhabir Sercan Dikme, "Beşiktaş kulübü ile Burak Yılmaz arasında herhangi bir görüşme olmadı. Beşiktaş'ta yeni dönemde verilecek yıllık ücretler aşağı yukarı belli. Burak Yılmaz'a ABD'den MLS liginden teklifler var. Ciddi anlamda meblağ olarak bol sıfırlı teklifler var. Kariyer planlaması artık biraz oraya doğru çevrilecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.