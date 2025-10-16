Süper Lig 9. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
18 Ekim Cumartesi
14.30 TÜMOSAN Konyaspor - Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazar
14.30 Zecorner Kayserispor - Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK - Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20 Ekim Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın