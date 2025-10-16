Haberler

Süper Lig 9. Hafta Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Maçlar arasında dikkat çekici karşılaşmalar bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Ekim Cumartesi

14.30 TÜMOSAN Konyaspor - Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar

14.30 Zecorner Kayserispor - Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK - Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi

20.00 ikas Eyüpspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

