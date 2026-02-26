Haberler

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi. Hafta boyunca oynanacak olan maçların hakemleri ve programı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 Mart Pazar

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
