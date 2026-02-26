Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi. Hafta boyunca oynanacak olan maçların hakemleri ve programı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
28 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak
1 Mart Pazar
16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu - İSTANBUL