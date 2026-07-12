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Trendyol Süper Lig 14 Ağustos'ta Başlayacak, 23 Mayıs 2027'de Sona Erecek

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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026'da başlayacak, ilk yarı 21 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı 15 Ocak 2027'de başlayıp 23 Mayıs 2027'de bitecek. Derbi haftaları da belli oldu.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlayacak ve ligin ilk yarısı 21 Aralık 2026'da 16 hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak 2027'de başlayacak, sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle tamamlanmıştı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun planlaması da belli oldu.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. 16 hafta sürecek olan ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Ligin ikinci yarısı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak. 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

2026-2027 Süper Lig derbi haftaları ise şöyle:

4. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş

6. hafta Trabzonspor - Galatasaray

8. hafta Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta Galatasaray - Fenerbahçe

13. hafta Beşiktaş - Galatasaray

15. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor

Kaynak: ANKA
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