Süper Lig 10. Hafta Hakemleri Belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 10. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Maçların detayları ve yönetecek hakemler listesi de yer aldı.
SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'de 10'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
25 Ekim Cumartesi:
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
26 Ekim Pazar:
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan