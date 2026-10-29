Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Süper Lig 10. hafta hakemleri açıklandı, Galatasaray-Konyaspor'u Cihan Aydın yönetecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre Galatasaray-Konyaspor'u Cihan Aydın, Fenerbahçe-Göztepe'yi Oğuzhan Çakır, Kasımpaşa-Beşiktaş'ı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray : Cihan Aydın

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş : Reşat Onur Coşkunses

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

Kaynak: AA
Şırnak’ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Günün ilk ışıklarında facia! Yolcu otobüsü tırla çarpışıp eve daldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Tatile gidiyoruz' diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu

"Tatile gidiyoruz" diyen çiftin aracından çıkan para dudak uçuklattı
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler
Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

Özlem Öz’ün 4 milyonluk hesabı neden kapatıldı? Bakanlık açıkladı
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti