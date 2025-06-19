Süper Lig 1. Kademe Yarışları İzmir'de Tamamlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 1. Kademe Yarışları, 8 erkek ve 8 kadın takımının katılımıyla İzmir'de tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı'nda 2 gün süren organizasyonda kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin en iyi 8'er takımı, toplam 40 disiplinde mücadele etti.

İlk kademe sonrasında kadın ve erkeklerde ENKA Spor Kulübü birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü elde etti.

Süper Lig'de şampiyon olan ve 1. Lig'e düşen takımlar, final yarışmalarının ardından belli olacak.

Kadınlarda 1. kademe sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- ENKA Spor Kulübü, 152 puan

2- Fenerbahçe Spor Kulübü, 139 puan

3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 102 puan

4- Batman Petrolspor Kulübü, 100 puan

5- Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 75 puan

6- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 71 puan

7- Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü, 50 puan

8- Gaziantep Belediyespor Kulübü, 22 puan

Erkeklerde 1. kademe sonunda puan durumu şu şekilde:

1- ENKA Spor Kulübü, 136 puan

2- Fenerbahçe Spor Kulübü, 125 puan

3- Galatasaray Spor Kulübü, 114 puan

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 98 puan

5- Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, 84 puan

6- Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü, 73 puan

7- Batman Petrolspor Kulübü, 59 puan

8- Jandarma Gücü Spor Kulübü, 28 puan